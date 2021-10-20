Песков объяснил, почему еще не сделал прививку от коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до сих пор не сделал прививку от коронавирусной инфекции, потому что у него слишком высокий уровень антител к COVID-19. Об этом он рассказал в среду, 20 октября.

— Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется, — сказал Песков.

По его словам, вакцину ставят пациенту тогда, когда он хочет увеличить уровень антител. За неимением такой цели представитель Кремля будет ждать, пока уровень антител в его организме опустится, пишет ТАСС.

Переболевший коронавирусом Песков в мае 2020 года рассказал о том, как боролся с инфекцией. Он вспомнил, как сначала им овладело чувство досады от того, что, даже соблюдая все меры предосторожности, он все-таки заболел. Представитель Кремля добавил, что очень переживал за своих родных.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

16 октября счетчик вакцинации от коронавируса запустили в России. Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета».