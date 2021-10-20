Выставка «Свободное искусство» открылась в Пушкинском музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли».

Посетители увидят около тридцати произведений итальянских мастеров. Коллекция включает произведения Джакомо Балла, Марио Сирони, Умберто Боччони, Джино Северини, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джино Северини, Арденго Соффичи, Фортунато Деперо, Оттоне Розаи, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди. Коллекционер стремился продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи.

Итальянское искусство начала XX века практически не представлено в российских собраниях, поэтому выставка в Пушкинском музее дарит зрителям уникальную возможность на лучших примерах познакомиться с одной из ярчайших страниц европейского авангарда.

Чтобы подчеркнуть неотъемлемую роль футуризма в авангардных явлениях начала XX века, итальянские шедевры из коллекции Джанни Маттиоли интегрированы в структуру постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Выставка позволит продемонстрировать творческий диалог итальянского авангарда с передовыми течениями в европейском искусстве рубежа XIX–XX веков.

Выставка открыта с 19 октября по 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.