«Партнеры шикарные»: Бузова рассказала о съемках в голливудском фильме

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова снимается в голливудском фильме. Об этом рассказала сама звезда, отказавшись раскрывать подробности проекта.

— Немножко поспойлерю. Я уже снимаюсь в голливудском фильме, — заявила она в интервью сайту KP.RU.

Она отметила, что не может рассказать о картине подробнее, уточнив лишь то, что вместе в ней в съемках принимают участие выдающиеся актеры.

— Партнеры шикарные, звезды Голливуда, — заметила она.

При этом исполнительница отметила, что каждой роли свое время не только в кино, но и в жизни. По ее словам, она еще с 22 лет мечтает почувствовать себя в роли мамы.

До этого Ольга Бузова рассказала, что еще в 25 лет придумала имя для дочери, которую хочет назвать Мария.

Напомним, летом певица дебютировала в качестве театральной актрисы. Она получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий общественный резонанс: многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.