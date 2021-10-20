Мосгорсуд 27 октября рассмотрит апелляцию на арест ректора Шанинки Сергея Зуева

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Мосгорсуд 27 октября рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ Тверского суда поместить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Зуева 27 октября 2021 года, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем. По словам его адвоката, ректор Шанинки — сердечник, у него гипертоническая болезнь.

Накануне Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.

В общей сложности Зуеву вменяют хищение 21 миллиона рублей.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест. МВД просило отправить его в СИЗО до 7 декабря.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.