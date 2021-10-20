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Сезон фонтанов завершился в Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Сезон фонтанов завершился в Петербурге
Фото:Михаил Садчиков / Вечерняя Москва

В Петербурге завершился сезон фонтанов. Ежегодно в середине октября специалисты водоканала начинают отключать комплексы и готовить их к зиме.

Так, в Петергофе фонтаны перестали работать с 17 октября. Большую часть фонтанов отключили к 20 октября.

В настоящее время ведутся работы по консервации на зимний период: работники сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают фонтаны к холодам.

После окончания работ по консервации все оборудование работавших в сезоне 2021 года фонтанов Петербурга пройдет техническое обслуживание. При необходимости детали и узлы заменят, чтобы полностью подготовить фонтаны к открытию в следующем году, сообщает издание «Невские новости».

Новый сезон работы фонтанов начнется весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ законсервируют до весны. Шестнадцать позолоченных скульптур девушек и декоративные фигуры рыб и дельфинов специалисты очистят вручную. Сезон фонтанов в столице завершился 1 октября.

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