Цены на аренду квартир в столице выросли на 33 процента

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Стоимость аренды квартиры в Москве в третьем квартале текущего года выросла на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков сервиса, в среднем по стране стоимость аренды квартиры в третьем квартале 2021 года выросла на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 20 870 рублей.

Самую заметную динамику уровня средних ставок за год продемонстрировали Калининград (рост в 1,7 раза), Сочи (в 1,6 раза) и Москва (в 1,5 раза).

Эксперты отмечают, что спрос на аренду квартир остается стабильно высоким. Так, спрос на аренду жилья в Москве вырос на 27 процентов. В связи с этим велика вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев арендные ставки продолжат расти.

Рост спроса на аренду жилья вызван сезонным фактором. Осенью начались деловой сезон и учебный год у студентов, которые традиционно являются одной из основных категорий квартиросъемщиков.

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