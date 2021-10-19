Юристы рассказали, за что владельцев квартир могут оштрафовать

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Владельцев квартир могут наказать серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить сотрудников контролирующих организаций в квартиру. Об этом рассказали юристы.

За самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям и безучетное использование электричества и тепла предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей, а за повторное совершение этих действий грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Штраф за самовольную перепланировку составляет 2-2,5 тысячи рублей, но в этом случае страшен не сам штраф, а получение предписания собственнику жилья в установленный срок и за свой счет устранить допущенные нарушения, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Отказ в допуске в квартиру представителя организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования предполагает штраф для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, сообщил он.

А если действия или бездействия владельцев жилья привели к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, уточнил юрист.

— Следует иметь ввиду еще и то, что законом определен срок в 60 дней на оплату штрафа, и если в этот период его добровольно не погасить, штраф передадут приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат ответственность по статье 20.25 КоАП РФ — наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, — предупредил он, передает РИА Недвижимость.

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