Музей упаковки появится в Сергиевом Посаде

Фото: pixabay.com

Музей истории и дизайна упаковки, располагавшийся долгое время в Московском политехническом музее, теперь будет находиться в Сергиевом Посаде. В настоящее время в здании продолжаются ремонтные работы, но к концу года жители и гости города смогут увидеть экспозицию.

Коллекционер и основатель музея Игорь Смиренный считает самыми ценными экспонатами в своем музее те упаковки, которые были созданы до революции и сохранились до сих пор. Например, обертка конфет «Мишка косолапый». Художник Мануил Андреев придумал ее в 1913 году, вдохновившись картиной Шишкина «Утро в сосновом лесу». За долгие годы ее дизайн остался практически неизменным.

За 10 лет своего существования коллекция значительно расширилась. Сейчас она представляет собой всю историю упаковочного бизнеса России за последние 200 лет. Посетители музея смогут увидеть уникальные обертки сладостей, упаковки духов, папирос, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

До этого Музей декоративного искусства пригласил на лекции об истории российского дизайна.