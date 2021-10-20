Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о самочувствии после госпитализации

Ирина Игнатенко

Общество
Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о самочувствии после госпитализации
Фото: РИА Новости

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев подтвердил, что у него выявили коронавирус и рассказал о своем самочувствии в настоящее время.

Он отметил, что попал в больницу с пневмонией. Несколько дней назад ведущий заметил у себя первые симптомы коронавируса: появилась одышка, кашель, повысилась температура. После проведения теста у Бабаева подтвердился COVID-19.

— Да, заболел коронавирусом. Нахожусь в больнице. Сначала было не очень хорошо, сейчас чувствую себя лучше, — сказал ведущий в комментарии ФАН.

По приезде в клинику врачи выявили у Бабаева пневмонию в стадии КТ2. Это означает, что поражение легких достигло отметки в 25-50%. Также у ведущего имеются признаки цитокинового шторма. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением специалистов.

В этот же день стало известно, что коронавирусом заболел известный актер Сергей Безруков. Об этом он сообщил в личном блоге, успокоив поклонников, что переносит заболевание в легкой форме. Артист уточнил, что спектакли, в которых он задействован, будут перенесены на другие даты.

Читайте также:
КоронавирусгоспитализацияВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Все мнения
О проекте