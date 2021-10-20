Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в регионы из-за COVID-19

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Гражданам необходимо воздержаться от поездок в другие регионы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 20 октября.

— На портале «Стопкоронавирус» наряду с вакцинацией на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано в том числе для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы, — рассказала чиновник.

В связи с этим она обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок в регионы в период нерабочих дней. Это позволит не усложнять эпидемическую ситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему, приводит слова Голиковой РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.