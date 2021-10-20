Эксперт объяснил, как проблемы Дерипаски отразятся на экономике России

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ФБР проводит обыски в домах, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Суть претензий пока неизвестна.

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник III класса, кандидат политических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, можно ли считать то, что происходит, личными проблемами Дерипаски и могут ли его личные проблемы отразиться на экономической ситуации в России.

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Как проблемы Дерипаски отразятся на экономике России

— Наш бизнес долго звали жить на Западе, теперь пытаются из этого извлекать прямую пользу. Но они звали не для того, чтобы им было хорошо, а чтобы с ними было хорошо. Понемногу начинают давить на наших богачей, которые возникли из ниоткуда. Это позволяет давить на наших бизнесменов вне зависимости от того, как они жили. Идет передел собственности, где Запад использует механизмы прямого давления. Не рыночные. Мы должны были понимать, что это произойдет. Создавалась специальная правовая система, которая позволяет контролировать денежные потоки и требовать от собственников системы объяснений: где взяты деньги. Бизнес на этом уровне — всегда политика. Это способ повлиять на страну. В основе лежит борьба за деньги. Нужно помнить, что у нас есть не только алюминий, но и нефть, газ. И все можно будет отобрать по отработанной схеме. Кто его знает, кто там, кроме Дерипаски, мог участвовать в выборах Трампа. Но мы же понимаем, что никакой Дерипаска никакого Трампа не избирал, — прокомментировал Дмитрий Журавлев.

Бизнесмен Олег Дерипаска впервые прокомментировал обыски в домах его родственников в Вашингтоне.