Столтенберг заявил о напряженности отношений между НАТО и Россией

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО осознает сложность отношений с Россией и продолжит стремиться к их улучшению. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 20 октября.

— Мы убеждены в том, что, когда напряжение возрастает, очень важно продолжать диалог. Мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия — НАТО, — рассказал он.

Альянсу жаль, что он оказался в такой ситуации по отношению к России, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.