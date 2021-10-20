Эксперт объяснил, чего ждать от встречи по Афганистану в Москве

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В среду, 20 октября, в столице прошло заседание Московского формата по Афганистану. В мероприятии приняли участие представители из десяти стран, а также делегация талибов*. Главные вопросы для обсуждения — военно-политическая обстановка в Афганистане, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о формате встречи, этической стороне диалога и вопросах, которые будут обсуждаться.

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Чего ждать от встречи по Афганистану в Москве

— Мы работаем с теми, кто есть. Это базовый принцип дипломатии. Я знаю один пример, когда Владимир Путин отказался работать с Михаилом Саакашвили. Во всех остальных случаях он общается со всеми. Именно поэтому МИД ведет переговоры с «Талибаном»*. Давайте скажем честно: «Да, мы считаем их террористами, но мы с ними ведем переговоры». Я не знаю, зачем вести переговоры в Москве, но, видимо, Москва хочет сделать Россию точкой, где решаются афганские дела. Мы выступаем со своими интересами. Первое: недопущение на территории «Талибана»* террористических группировок. Второе: мы не хотим, чтобы «Талибан»* занимался экспортом «зеленой революции» в страны Средней Азии. И третье: мы хотим, чтобы талибы* остановили экспорт «белой смерти» в Россию, — сказал эксперт.

Лавров рассказал о прошедшей встрече с талибами* в Москве.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.