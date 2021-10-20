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Лавров рассказал о прошедшей встрече с талибами* в Москве

Полина Долганова

Политика
Лавров рассказал о прошедшей встрече с талибами* в Москве
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 октября, сообщил, что провел встречу с представителями радикального движения «Талибан»* в Москве.

По словам главы МИД, в ходе переговоров сторонам удалось обсудить соблюдение прав афганцев. Министр также призвал делегацию выполнять свои обещания и не использовать Афганистан против третьих стран.

Глава ведомства добавил, что достижение устойчивого мира в Афганистане является основной задачей. В рамках этой цели талибам* необходимо создать инклюзивное правительство, которое будет представлять интересы многих слоев населения.

— Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно говорили об этом с делегацией движения талибов* перед открытием нашей встречи, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Заседание по Афганистану с участием делегаций десяти стран региона в московском формате прошло в российской столице в среду, 20 октября.

В ходе заседания участники обсудили военно-политическую ситуацию в стране, консолидацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса, а также рассмотрели вопросы формирования инклюзивного правительства.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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