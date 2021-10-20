Заседание Московского формата по Афганистану началось в Москве

Фото: МИД РФ

Заседание по Афганистану с участием делегаций десяти стран региона в московском формате началось в российской столице в среду, 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в ходе заседания участники обсудят военно-политическую ситуацию в стране, консолидацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса, а также рассмотрят вопросы формирования инклюзивного правительства. Помимо представителей десяти стран, в заседании примет участие высокопоставленная делегация радикального движения «Талибан»*.

В переговорах примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Видео: Telegram / Осторожно новости

По итогам заседания стороны примут совместное заявление.

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.