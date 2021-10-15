Путин не будет встречаться с талибами* в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями движения «Талибан», которые в октябре посетят Москву. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Визит представителей радикального движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, состоится на следующей неделе. Талибы* посетят заседание «Московского формата» по вопросу исламской страны.

7 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласит представителей радикального движения «Талибан»* для участия в переговорах по Афганистану, которые пройдут 20 октября в Москве. Однако уточнять уровень их представителей он не стал.

До этого российский лидер заявил, что с официальным признанием талибов* не нужно торопиться.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.