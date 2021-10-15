Путин призвал не торопиться с признанием «Талибана»*

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С официальным признанием талибов* не нужно торопиться. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент России Владимир Путин.

— Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами, — отметил российский лидер во время выступления на Совете глав стран СНГ.

По словам президента, сформированное «Талибаном»* правительство Афганистана не отражает всей палитры мнений в стране. Он также обратил внимание, что талибам* будет сложно отказаться от доходов от наркотрафика в стране.

Владимир Путин подчеркнул, что в Афганистане насчитывается около двух тысяч террористов ИГ**, которые делают ставку на этноконфликты. В связи с этим ситуация в Афганистане представляет угрозу для Центральной Азии и СНГ и требует активизации совместных усилий, пишет РИА Новости.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит представителей радикального движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, ожидается на следующей неделе. Они посетят заседание «Московского формата» по вопросу исламской страны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.