В Кремле заявили, что делегация талибов* посетит Москву на следующей неделе

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Визит представителей радикального движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, ожидается на следующей неделе. Они посетят заседание «Московского формата» по вопросу исламской страны. Об этом в четверг, 14 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов* для участия в третьем заседании «Московского формата» консультаций по Афганистану, — передает ее слова РИА Новости.

7 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласит представителей радикального движения «Талибан»* для участия в переговорах по Афганистану, которые пройдут 20 октября в Москве. Однако уточнять уровень их представителей он не стал.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.