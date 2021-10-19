Лавров примет участие в заседании по Афганистану в Москве 20 октября

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Московского формата по Афганистану, которое состоится в российской столице 20 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в МИД РФ.

В ходе заседания участники обсудят военно-политическую ситуацию в стране, консолидацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса, а также рассмотрят вопросы формирования инклюзивного правительства.

В переговорах будут участвовать представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация радикального движения «Талибан»*.

По итогам заседания стороны примут совместное заявление, пишет РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.