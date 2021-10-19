Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров примет участие в заседании по Афганистану в Москве 20 октября

Полина Долганова

Общество
Лавров примет участие в заседании по Афганистану в Москве 20 октября
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Московского формата по Афганистану, которое состоится в российской столице 20 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в МИД РФ.

В ходе заседания участники обсудят военно-политическую ситуацию в стране, консолидацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса, а также рассмотрят вопросы формирования инклюзивного правительства.

В переговорах будут участвовать представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация радикального движения «Талибан»*.

По итогам заседания стороны примут совместное заявление, пишет РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
АфганистанПереговорыСергей Лавров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте