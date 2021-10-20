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Стоимость биткоина достигла рекордных 66 тысяч долларов

Иван Юминов

Экономика
Стоимость биткоина достигла рекордных 66 тысяч долларов
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Биткоин в ходе торговой сессии показал рост на 3,44 процента и достиг стоимости 66,033 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в среду, 20 октября.

— Биткоин достиг нового рекорда за все время, превысив 65 тысяч долларов и обойдя предыдущий рекорд в 64,888 тысячи долларов, согласно цене на биткоин на CoinDesk $XBX, — отмечается в Twitter платформы.

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не видят повода для признания биткоина официальным денежным инструментом. Он отметил, что приравнивание криптовалюты к денежным инструментам может нанести вред финансовой и экономической системе.

Россия, по его словам, не готова к таким шагам. Песков заключил, что биткоин является квазивалютой.

20 июля аналитик Юрий Припачкин рассказал, что скоро рынок криптовалюты по объему обгонит золото. На данный момент биткоин представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает.

Аналитик также добавил, что стоимость криптовалюты постоянно растет в течение последних пяти лет. Средняя цена актива, по словам Припачкина, увеличилась в разы.

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