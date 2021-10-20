Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica

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Генеральный прокурор округа Колумбия планирует привлечь главу компании Facebook Марка Цукерберга ответчиком по делу о передаче данных фирме Cambridge Analytica. Об этом сообщил прокурор Карл Рейсин в среду, 20 октября.

— С учетом этих обстоятельств привлечение господина Цукерберга к делу полностью обосновано и должно стать сигналом другим руководителям, включая генерального директора, что они будут привлечены к ответственности за свои действия, — рассказал правоохранитель.

Иск был подан властями округа Колумбия в декабре 2018 года. Социальная сеть, по словам Рейсина, не сумела защитить конфиденциальность пользователей и ввела их в заблуждение о том, кто имел доступ к их данным.

Представители корпорации 20 октября подчеркнули, что обвинения являются беспочвенными, как и два года назад. Компания продолжит отстаивать собственные интересы и сосредоточится на фактах, заверил представитель Facebook.

Ныне закрытая британская компания Cambridge Analytica, по данным NYT от марта 2018 года, смогла собрать личные данные десятков миллионов пользователей сервиса. Это позволило ей, как утверждает газета, создать алгоритм анализа политических предпочтений американских избирателей.

Технология дала Cambridge Analytica возможность облегчить рассылку политической рекламы с намерением повлиять на их выбор. Цукерберг впоследствии выступил на двух слушаниях в Конгрессе, где заверил законодателей о бережном отношении к персональной информации, отмечает The New York Times.