На Украине предложили новое название для Великой Отечественной войны

Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил называть Великую Отечественную войну термином «советско-немецкая война». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 20 октября.

Аппарат СНБО разработал словарь названий и терминов в связи с якобы «оккупацией Крыма и части Донбасса». Его рекомендуется использовать СМИ, дипломатам и властям страны.

Война с нацистской Германией получила упоминание в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». Термин оказался в графе «фейк/клише», вместо него ведомство рекомендует использовать варианты «Вторая мировая война» или «советско-немецкая война».

Аналогичную графу власти Украины пополнили понятиями «русский мир», «Малороссия» и «Новороссия». Выражение «русский мир» рекомендовано писать в кавычках, Малороссию — заменить словом Украина, а Новороссию — названием конкретных областей, отмечается на сайте СНБО.

15 октября Украина ввела санкции против более двух сотен человек из-за выборов в Крыму и голосования на них жителей ДНР и ЛНР. Новое решение, по словам представителя ведомства, касается 237 человек. Большинство представителей списка являются членами избирательных комиссий.