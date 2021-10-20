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Смертельное ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
Смертельное ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 97 Карта всех событий

Грузовой автомобиль марки Scania сбил женщину на Алтуфьевском шоссе около дома № 97 на севере Москвы. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что погибшая 76-летняя женщинапереходила магистраль на красный сигнал светофора.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее в ведомстве заявили, что за девять месяцев текущего года автоинспекторы зафиксировали более 90 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые связаны с несоблюдением требования уступить дорогу пешеходам.

В московской инспекции уточнили, что пресечение нарушений правил перехода проезжей части является приоритетным направлением деятельности.

В среду, 20 октября, в Москве выпал первый снег. Его сопроводили дождь и сильный ветер. «Вечерняя Москва» решила напомнить водителям о правилах безопасности на дороге во время непогоды и узнала у специалиста, что делать, если выпал снег, а на вашем авто летняя резина.

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