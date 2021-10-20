В США зафиксировали новый штамм COVID-19

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В Англии выявили новый штамм COVID-19 «дельта» AY4.2. В настоящее время его зафиксировали в Америке, но данные о появлении его кластеров или увеличении числа заболевших пока не поступали. Об этом 20 октября на пресс-конференции в Белом доме рассказал глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

— По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма «дельта». Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров, — заявила Рошель Валенски.

По словам главы CDC, сейчас нет информации о том, что новый штамм уменьшает эффективность вакцины или лекарств от COVID-19. Основной штамм, распространенный на территории Америки, — «дельта», он подтверждается у 99,7 процента заболевших коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 в Америке заболели более 45 миллионов 141 тысячи жителей, 728 тысяч американцев скончались, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт Александр Бутенко объяснил, стоит ли бояться нового штамма коронавируса AY.4.