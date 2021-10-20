Великобритания признала появление в стране нового штамма COVID-19

Фото: Pixabay

Новый вариант штамма «дельта» распространяется в Великобритании. Об этом заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид в среду, 20 октября.

— Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен. Но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? — задался вопросом министр.

Страна должна быть готова к этому, приводит слова Джавида РИА Новости.

19 октября СМИ сообщили, что новая, более заразная форма COVID-19 под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт.

При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант. Штамм фиксируется в настоящее время лишь на территории Великобритании.

На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», заключил профессор Кембриджского университета Рави Гупта.