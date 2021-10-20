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Сумма штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в столице превысила 100 миллионов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сумма штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в столице превысила 100 миллионов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Свыше пяти тысяч протоколов за нарушение ограничительных мер против распространения коронавируса составили в Москве с начала текущего года. Об этом сообщили в среду, 20 октября, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

Таким образом, общая сумма штрафов составила более 107 миллионов рублей.

— За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5105 административных протоколов в отношении граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, — написали в пресс-службе.

При этом деятельность 373 объектов приостановили из-за нарушений по COVID-19, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор по Москве усилил контроль за соблюдением горожанами мер против распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в городе выявили еще 5847 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 1529 пациентов.

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