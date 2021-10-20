Столичные врачи за сутки вылечили от COVID-19 более четырех тысяч человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице вылечились от коронавируса 4157 человек. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом за все время пандемии столичные медики вылечили от COVID-191 544 301 человека.

Фото: Оперштаб

За сутки в городе выявили еще 5847 новых случаев COVID-19. Кроме того, было госпитализировано 1529 пациентов. Количество смертельных случаев составило 76, а к аппарату ИВЛ подключено 649 человек, передает Telegram-канал оперштаба.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 октября заявил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался. Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.

20 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что домашний режим из-за коронавируса затронет около 2,5 миллиона москвичей. По ее словам, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается, заболеваемость продолжает расти. За пять недель она увеличилась на 30 процентов, чего раньше не было.