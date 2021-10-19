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Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за мерами против коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за мерами против коронавируса
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением горожанами мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 19 октября.

— Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города, — написали на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если россиян до сих пор не удалось убедить в необходимости сделать прививку от коронавируса, то это значит, что есть недоработки властей.

По его словам, правительство еще не сделало максимум для разъяснения безальтернативности прививки от COVID-19. Несмотря на это, от граждан также требуется наличие ответственной позиции.

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за мерами против коронавируса

Также премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать эпидемические требования на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

Он подчеркнул, что властям страны необходимо приложить максимум усилий, чтобы не допустить распространения инфекции в России до критической точки.

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