Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 65 Карта всех событий

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 октября.

— На Ленинградском проспекте у дома 65 (в районе пересечения с Новопесчаной улицей) — ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

20 октября в дептрансе сообщили, что авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а. В результате инцидента загорелся автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные городские службы. Сразу после ДТП движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено, но вскоре его полностью восстановили.

Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила два квадратных метра. Информации о пострадавших пока не поступало.