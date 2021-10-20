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Двоих задержали по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Екатеринбурге

Иван Юминов

Происшествия
Двоих задержали по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Екатеринбурге
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правоохранители задержали еще двоих мужчин по подозрению в поставках суррогатного алкоголя на рынок в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона в среду, 20 октября.

— Сегодня сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана, — рассказал собеседник издания.

Полицейские и оперативники ФСБ изъяли более десяти тонн контрафактного алкоголя, приводит слова источника ТАСС.

16 октября в МВД сообщили, что полиция задержала двоих подозреваемых по делу о гибели людей в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге. По уточненным данным СК, число скончавшихся в результате инцидента выросло до 18.

По версии следствия, метиловый спирт был продан в период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе города. Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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