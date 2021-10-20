Новое коммерческое помещение выставили на торги на юго-востоке Москвы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ташкентская улица, 17к3 Карта всех событий

Коммерческое помещение, предназначенное для химчистки или ключной мастерской, в районе Выхино-Жулебино в Москве выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом в среду, 20 октября.

В ведомстве отметили, что указанный объект недвижимости на Ташкентской улице продадут на аукционе в начале ноября 2021 года.

— Лот возле метро «Юго-Восточная» достанется инвестору по результатам торгов. Вблизи есть несколько образовательных учреждений, автобусные остановки, Московская кольцевая автодорога (МКАД) и Рязанский проспект — здесь пересекаются пешеходный и автомобильный трафики, — написали в пресс-службе.

Уточняется, что район, в котором расположилось помещение, занимает второе место по численности населения. Из-за этого будущий владелец, вероятнее всего, будет обеспечен клиентами.

Состояние выставленного на торги лота оценивается как хорошее, говорится в сообщении.

20 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что перечень помещений, предназначенных для имущественных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, пополнили еще 108 нежилых объектов с начала 2021 года.

Их общая площадь составила около 6,5 тысячи квадратных метров.