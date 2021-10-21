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Остановка «Куликовская улица» для автобусов №213 будет временно перенесена

Виктория Храменкова

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Остановка «Куликовская улица» для автобусов №213 будет временно перенесена
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Остановка «Куликовская улица» для автобусов № 213 с четверга, 21 октября, будет временно перенесена на 200 метров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Остановка «Куликовская улица» для автобусов № 213 временно переносится на 200 метров вперед по улице Старобитцевская при движении от улицы Куликовская, — передает слова ведомства агентство городских новостей «Москва».

Новый остановочный пункт будет совмещаться с остановкой «Старобитцевская улица, 21».

Кроме этого, изменения в маршрутах затронули трамвай № 6, который курсирует по северу Москвы. Со вторника, 19 октября, по будням в ночное время общественный транспорт будет проезжать от станции метро «Сокол» до Восточного моста. Схема следования трамвая изменится из-за проведения ремонта трамвайных путей на Лодочной улице.

Расписание некоторых поездов Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги изменится в период с 18 по 22 октября. Путевые работы проведут на участках Москва-Бутырская — Бескудниково, Монино — Фрязево и станции Александров.

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