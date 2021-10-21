Два автомобиля столкнулись на МКАД
На внутренней стороне 46—го километра МКАД (в районе Тропарёвского лесопарка) столкнулись две машины. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram—канале столичного департамента транспорта.
Уточняется, что в результате ДТП один автомобиль перевернулся.
На данный момент движение свободно по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.
20 октября, вечером, на 91—м километре МКАД произошло дорожно—транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее в среду, 20 октября, произошла дорожная авария на Садово-Черногрязской улице около дома № 3а, в результате чего загорелся автомобиль. Об этом рассказали представители пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.