Два автомобиля столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 46—го километра МКАД (в районе Тропарёвского лесопарка) столкнулись две машины. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram—канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что в результате ДТП один автомобиль перевернулся.

На данный момент движение свободно по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

20 октября, вечером, на 91—м километре МКАД произошло дорожно—транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в среду, 20 октября, произошла дорожная авария на Садово-Черногрязской улице около дома № 3а, в результате чего загорелся автомобиль. Об этом рассказали представители пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.