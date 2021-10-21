Футболисты «Ювентуса» обыграли «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Фото: Twitter / Официальный аккаунт футбольного клуба «Зенит»

Российская команда «Зенит» проиграла туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 20 октября.

Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте забил Деян Кулусевски.

В группе Н «Ювентус» с девятью очками занимает первое место, «Зенит» замыкает тройку лидеров с тремя очками. Между ними — «Челси» с шестью баллами.

Во вторник, 2 ноября, игроки «Зенита» и «Ювентуса» вновь встретятся на игровом поле.

В среду, 20 октября, российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют все шансы показать достойный футбол в еврокубках. По словам тренера, готовность российских игроков в настоящее время лучше, чем была во время первых туров еврокубков.

29 сентября футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.