Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Виктория Храменкова

Спорт
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Фото: Twitter / Официальный аккаунт футбольного клуба «Зенит»

Российская команда «Зенит» проиграла туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 20 октября.

Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте забил Деян Кулусевски.

В группе Н «Ювентус» с девятью очками занимает первое место, «Зенит» замыкает тройку лидеров с тремя очками. Между ними — «Челси» с шестью баллами.

Во вторник, 2 ноября, игроки «Зенита» и «Ювентуса» вновь встретятся на игровом поле.

В среду, 20 октября, российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют все шансы показать достойный футбол в еврокубках. По словам тренера, готовность российских игроков в настоящее время лучше, чем была во время первых туров еврокубков.

29 сентября футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.

Читайте также:
ФК ЮвентусФК ЗенитФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте