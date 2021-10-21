Специалист объяснил, почему опасно самостоятельно разбирать компьютер

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Любые работы по разборке компьютера должен выполнять специалист — в противном случае пользователь может испортить устройство. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Я бы не советовал вообще человеку, который не разбирается, что-то делать с компьютером. Потому что лучшее — враг хорошего, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что для продления срока службы компьютер можно очищать от пыли. В большинстве случаев достаточно продувать окно вентилятора пылесосом, отметил собеседник «ВМ».

При необходимости более глубокой чистки или замены деталей стоит обратиться к мастеру, посоветовал эксперт.

— Не нужно лезть дальше, можно только навредить. В случае необходимости лучше вызвать специалиста или отнести технику в ремонт, — заметил Кусков.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что также не стоит самостоятельно разбирать ноутбук: такое устройство тоже можно легко повредить.