Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на МКАД восстановили после столкновения двух автомобилей

Виктория Храменкова

Происшествия
Движение на МКАД восстановили после столкновения двух автомобилей
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) после аварии с двумя автомобилями. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram—канале «Дептранс. Оперативно».

— Движение восстановлено, — отмечается, — отмечается в сообщении.

Ночью, 21 октября, стало известно, что на внутренней стороне 46—го километра МКАД (в районе Тропарёвского лесопарка) столкнулись две машины. Уточняется, что в результате ДТП один автомобиль перевернулся.

20 октября, вечером, на 91—м километре МКАД произошло дорожно—транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте также:
Москвадвижение автомобилей восстановленоМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте