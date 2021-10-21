Движение на МКАД восстановили после столкновения двух автомобилей

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) после аварии с двумя автомобилями. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram—канале «Дептранс. Оперативно».

— Движение восстановлено, — отмечается, — отмечается в сообщении.

Ночью, 21 октября, стало известно, что на внутренней стороне 46—го километра МКАД (в районе Тропарёвского лесопарка) столкнулись две машины. Уточняется, что в результате ДТП один автомобиль перевернулся.

20 октября, вечером, на 91—м километре МКАД произошло дорожно—транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.