Диетолог перечислила продукты, которые сделают суп полезным

Фото: Youtube / Испанская кухня

Суп должен быть полезным и питательным для организма человека. Поэтому в нем обязательно должны содержаться белки и углеводы, которые содержатся в мясе, крупах и картофеле. Об этом рассказала врач—диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Особое внимание при приготовлении супа следует уделить приправам. Часто это блюдо пересаливают, чего делать не стоит. Так, например, перцем в супе лучше не злоупотреблять

— В небольшом количестве перец придаст аромат, но слишком много перца может вызвать побочные эффекты для желудочно-кишечного тракта. Как гастроэнтеролог я против острых супов. Вместо перца лучше использовать специи и травы, которые улучшают вкусовые ощущения, дают аромат и могут даже улучшить процессы пищеварения, — посоветовала врач в интервью с радио Sputnik.

При приготовлении супа лучше всего использовать: сушеный базилик, хмели—сунели, мускатный орех, считает Дианова. Для заправки майонез следует заменить сметаной, а если нужно еще снизить калорийность супа — греческим йогуртом.

— Вместо сметаны можно использовать греческий йогурт, потому что он плотной консистенции, не отличается по вкусу, а количество жиров в нем не выходит за рамки, — отметила гастроэнтеролог.

В конце сентября «ВМ» писала, кому лучше не употреблять в пищу суп. Как рассказала диетолог Дарья Русакова, не есть супы можно тем, кто не ощущает чувства голода после употребления небольшого количества пищи.