Каждый десятый россиянин большую часть рабочего дня общается с коллегами

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Почти каждый десятый россиянин тратит больше половины своего рабочего времени на общение с коллегами. Эти данные следуют из исследования сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber. В нем приняли участие почти 18 тысяч респондентов.

— 46 процентов респондентов указали, что общаются с коллегами до десяти процентов рабочего времени.Еще 27 процентов опрошенных тратят на коммуникации с сослуживцами до 30 процентов времени, шестая часть — до половины, а 13 процентов — более половины рабочего времени, — говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Более 40 процентов респондентов рассказали, что тратят на общение с друзьями и родственниками до десяти процентов рабочего времени.

Десятая часть участников исследования общаются по личным вопросам 30—50 процентов рабочего дня, а восемь процентов тратят на это более половины времени на работе. Пятая часть респондентов указала, что вообще не общаются с родственниками и друзьями в рабочее время.

В начале октября врач—психотерапевт Надежда Панова отметила, что мессенджеры и соцсети — это инструменты общения, которые каждый использует по-разному. По словам специалиста, говорить о «здоровых» отношениях человека с соцсетями и мессенджерами можно тогда, когда с их помощью человек удовлетворяет свои естественные потребности в коммуникации и получении полезной информации.