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Российские банки могут обязать сообщать гражданам об их долгах

Виктория Храменкова

Финансы
Российские банки могут обязать сообщать гражданам об их долгах
Фото: moscow-live

При выдаче кредитов на сумму от десяти тысяч рублей, банки и микрофинансовые организации должны будут проверять долги россиян. Также они будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и сообщать гражданам о рисках его превышения. Данный законопроект будет рассмотрен Госдумой в октябре.

Отмечается, что данный документ получил поддержу правительства и ЦБ, который принимал участие в его разработке.

— ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера, — передают «Известия» слова пресс-службы регулятора.

Кроме этого, проект закона содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту при высоком значении ПДН, который составляет более 50 процентов, для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита.

— Принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков, — отметили в ЦБ.

В среду, 20 октября, «ВМ» писала, на что россияне чаще всего берут кредиты. Наибольшей популярностью пользуется ипотечное кредитование. За такой услугой в банки обращались 28,8 процента респондентов. Еще 20,4 процента россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. 8,8 процента граждан брали ссуду для перекредитования старых долгов.

Накануне стало известно о возможном предложении правительству субсидировать так называемую экоипотеку — программу, связанную с приобретением энергосберегающих домов. Такая недвижимость обойдется дороже «классической», но за ее содержание придется платить гораздо меньше. Возможен ли скачок спроса на экоипотеку в ближайшем будущем и насколько выгоден такой тип кредита, «Вечерняя Москва» узнала в беседе с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.

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