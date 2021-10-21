Фонтаны в столице подготовили к зимнему сезону

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны в Москве к зимнему сезону. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что процесс консервации конструкций включает в себя комплексные работы.

— Вначале из системы сливается вода, проводятся очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки, — объяснил заммэра.

При этом некоторые фонтаны в городе по-особенному защищают от морозов. Например, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» устанавливаются металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке «Царицыно» накрывается специальным надувным куполом.

Также зимой около 350 специалистов подготовят конструкции к старту нового сезона в следующем году.

— Проводятся проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики, — заключил Петр Бирюков.

До этого стало известно, что перевозчики подготовили к зимнему сезону более 50 процентов поездов столичного транспортного узла.