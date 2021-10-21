Москва сэкономила на закупках более 120 миллиардов рублей

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За девять месяцев текущего года столичный бюджет сэкономил на закупках 120,8 миллиарда рублей — более 17 процентов средств, благодаря применению цифровых технологий, уточнению потребностей заказчиками и экспертизе начальных цен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Добиться существенной экономии при закупках товаров и услуг для городских нужд удается благодаря нескольким факторам. Так, экспертиза начальной максимальной цены контракта, которая проводится на этапе подготовки закупок, позволила сэкономить 68,9 миллиарда рублей средств столичного бюджета, на этапе обоснования потребностей заказчиками удалось выиграть 1,9 миллиарда рублей, а еще 50 миллиардов рублей — непосредственно при проведении конкурентных процедур, — рассказал заммэра.

Он отметил, что количество поставщиков товаров для города неуклонно увеличивается, что повышает конкуренцию на аукционах и способствует снижению стоимости.

В текущем году город объявил тендеры на сумму 704,6 миллиарда рублей.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что проверку обоснованности заявленных потребностей проводят при закупках с начальной ценой от трех миллионов рублей.

— Проверка достоверности определения начальной цены государственных контрактов проводится для закупок с ценой свыше 10 миллионов рублей, а для договоров по закупкам государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ — более 50 миллионов рублей, — приводит слова Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Владимир Ефимов выразил уверенность, что столичная экономика до конца текущего года сохранит стабильные показатели. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 выросла потребность в сотрудниках в сферах технологий, медицины и доставки товаров. При этом обязательная вакцинация от вируса 60 процентов штата существенно не повлияла на рынок труда в городе.