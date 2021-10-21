Утечка пара произошла на Ростовской АЭС

Фото: rosatom.ru / Пресс-служба госкорпорации «Росатом»

На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара. Из-за инцидента остановлен второй энергоблок. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

— Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что люди из-за утечки не пострадали. На территории станции продолжают работу еще три энергоблока. Радиационный фон не превышен. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев. Установлено, что 24 из 25 фильтров были повреждены.

13 апреля японские власти официально разрешили сбросить в океан существенный массив воды с «Фукусимы-1». В 2011 году на ней произошла радиационная катастрофа седьмого (высшего) уровня. По данным из открытых источников, в стальных баках на территории станции хранится свыше 1,25 миллиона тонн воды, которую планируют слить в Тихий океан.