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Новую территорию внесли в список стартовых площадок реновации в Лианозове

Анастасия Колоскова

Город
Новую территорию внесли в список стартовых площадок реновации в Лианозове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столичном районе Лианозово в список стартовых площадок для строительства домов по программе реновации включили территорию сносимого дома. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Для ускорения переселения жителей по программе реновации идет проработка новых стартовых площадок на месте демонтируемых домов. Эта работа развернута во всех районах города. Так, в список стартовых внесена площадка на Илимской улице, — рассказал Левкин, отметив, что она стала уже второй территорией для строительства многоэтажек в рамках программы реновации в этом районе. Первая находится по адресу улица Илимская, владение 1–3, где уже началось строительство жилого дома.

Он уточнил, что в Лианозове всего расселят пять домов, в которых проживают более 800 человек.

— До конца 2024 года планируется переселение 282 жителей двух домов, во втором этапе (до конца 2028 года) еще 572 жителя из трех домов получат новые квартиры, — отметил руководитель ведомства.

До этого Левкин сообщил, что в следующем году в столичном районе Кунцево под заселение передадут вторую новостройку, которую возвели в рамках реализации программы реновации жилищного фонда.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

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