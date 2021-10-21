Психолог объяснила, как сохранить душевное спокойствие в условиях пандемии

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Врач-психотерапевт Надежда Панова рассказала, как в условиях постоянной угрозы коронавируса сохранить душевное спокойствие.

Эксперт считает, что тревожность, как и коронавирусную инфекцию, надо лечить, а не запускать.

Для поддержки устойчивого психологического состояния в этот период стоит отказаться от вредных привычек и чрезмерных нагрузок, которые являются стрессовым фактором для организма. Также стоит честно и осознанно соблюдать антиковидные ограничения, это позволит чувствовать себя увереннее.

Психотерапевт посоветовала не «провоцировать» свою психику и не погружаться всецело в водоворот тревожащих новостей о пандемии.

— Не читайте постоянно все подряд о коронавирусе - выбирайте только заслуживающие доверия источники информации, а знакомству с такими новостями уделяйте ограниченное время, лучше в первой половине дня, чтобы не засыпать с тревожными мыслями, — уточнила Панова в комментарии РИАМО.

Если же чувство тревоги становится сильным и навязчивым и не проходит долгое время, стоит обратиться за консультацией к психотерапевту, отмечает эксперт.

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