«Индекс тревожностей»: названы главные фобии россиян

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Жителей регионов России больше всего тревожат новости про коронавирус, маньяков, педофилов и ограничения в интернете. Об этом свидетельствуют результаты «Национального индекса тревожностей» за третий квартал 2021 года.

В исследовании составляется рейтинг фобий россиян на основе публикаций в СМИ и социальных медиа.

— Коронавирус и вакцинация оставались главными факторами тревожности россиян в третьем квартале, — прокомментировал директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев.

Опасения по поводу блокировок в интернете медленно растут. В частности, жителей РФ тревожит судьба популярных сервисов Google.

— Тревогу не сбивают даже опровержения со стороны Роскомнадзора (о том, что нет планов блокировать сервисы и сайты), — рассказал директор по медиапроектам КРОС и автор исследования Петр Кирьян.

Шоком для россиян стал расстрел студентов в вузе Перми. Он произошел спустя всего несколько месяцев после трагедии в казанской школе и заставил их чувствовать себя беззащитными. Также этому способствовал и целый ряд других жестоких преступлений.

Особенно тревожными эти новости стали для жителей Пермского Края, Тюменской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской областей. Убийство и изнасилование двух школьниц в Кемеровской области, изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени, убийство и изнасилование пожилой дачницы мигрантами в Подмосковье, — это всколыхнуло общество и возобновило старые дискуссии. Об ужесточении наказаний для педофилов, вплоть до отмены моратория в России на смертную казнь.

До этого психолог рассказал, с какими проблемами обращаются россияне на горячие линии поддержки. По словам специалиста, чаще всего люди жалуются на ощущение безысходности, страх за свое будущее, угрозы потери работы, финансовые сложности.

При этом не все могут идентифицировать у себя депрессивное состояние. Эксперт отмечает, что если у человека наблюдается прокрастинация, он откладывает дела на потом, у него нет сил — это признаки тревожного состояния.