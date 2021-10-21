Вассерман предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал сообщения о том, что в Германии усомнились в правильности ухода от атомной энергетики. Он предположил, кто мог лоббировать отказ от этой отрасли и переход к возобновляемым источникам энергии.

По мнению Вассермана, нынешняя обстановка в Германии стала результатом продуманной тактики Белого дома.

— Искусственное ослабление энергетики Европы — одна из мер, нацеленная на ослабление европейского производства. Когда падает производство, то ухудшаются и возможности разработки новых направлений. Следовательно, удар по европейской энергетике — избавление от опасности перехода азиатских производителей к работе с европейскими разработчиками, — пояснил он в комментарии ФАН.

Вассерман уточнил, что практически все зеленые движения в мире так или иначе организуются, или спонсируются США.

Ранее сомнения в правильности отказа от атомной энергетики высказал бывший глава правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт. Он назвал решение об отказе от угля и атомной энергии ошибочным, так как оно угрожает надежности энергообеспечения Германии и снижает конкурентоспособность.

До этого премьер Польши заявил, что Европа скоро столкнется с огромным энергетическим кризисом.