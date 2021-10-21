Московская полиция задержала серийных похитителей электросамокатов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

В столице полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в хищении по меньшей мере 17 электросамокатов. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО.

Кража, которая вывела полицию на след преступников, произошла на Комсомольском проспекте. Там злоумышленники похитили прокатный самокат стоимостью свыше 40 тысяч рублей, на которым был установлен GPS-датчик. Оператор сервиса заметил пропажу двухколесного и обратился в полицию.

Спустя некоторое время злоумышленников задержали.

— Ими оказались 24-летний и 33-летний жители столицы. У злоумышленников изъят похищенный электросамокат, — рассказали в пресс-службе.

Впоследствии выяснилось, что задержанные причастны еще к 17 эпизодам кражи электросамокатов. Похищенное они продавали и таким образом зарабатывали деньги.

Общий материальный ущерб от действий похитителей самокатов оценивается более чем в 700 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В конце сентября сообщалось, как 32-летний ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии увидел электросамокат во дворе жилого дома, взял его покататься, а после решил забрать транспортное средство к себе домой. Вскоре его задержали по горячим следам.