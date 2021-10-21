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Музей Победы подготовил праздничную программу ко Дню народного единства

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы подготовил праздничную программу ко Дню народного единства
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 4 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства.

Старт программе даст экскурсия по тематической выставке «Парад, изменивший историю». Посетители увидят фотокопии материалов из фондов музея и Российского государственного архива кинофотодокументов, личные документы и материалы участников парада — Ю. К. Игнатьева и В. М. Лагодина: автобиографии, документы о воинской службе и воинской обязанности, фотографии различных периодов.

Кинохроника Парада и модели техники, принимавшие в нем участие (танки Т-60, БТ-7, КВ-1 и Т-34), представлены в экспозиции в виде цифровых образов на экране.

Гости музея приглашаются на тематический художественный мастер-класс и концертную программу «Народные песни».

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Музей Победы с 19 октября открыл выставку «Твои защитники, Москва!». Здесь представлены раритеты музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Среди реликвий — личные вещи героя, которые были подарены музею в 1965 году родителями Виктора, а также фрагменты истребителя И-16, на котором Талалихин совершил свой ночной таран. На одном из фрагментов отчетливо виден номер, указанный в личной карточке летчика-истребителя.

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