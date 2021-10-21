Школу в Пресненском районе построят в рамках первого этапа программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Подвойского, 2 Карта всех событий

Школу на 300 учащихся возведут в рамках реализации программы реновации в Пресненском районе Москвы. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, образовательное учреждение на улице Подвойского, владение 2, возведут до конца 2024 года в рамках реализации первого этапа программы реновации.

— В апреле подрядчик получил разрешение на строительство, а в настоящее время на территории ведутся работы по возведению второго этажа здания, — рассказал руководитель ведомства.

Сергей Левкин отметил, что в Пресненском районе в программу реновации включили 53 дома, 19 из которых готовят к демонтажу. На их месте построят жилье и социальные объекты.

Всего в районе по программе реновации возведут две средние школы, рассчитанные в общей сложности на 1300 учащихся, а также образовательный комплекс на 500 мест с детским садом и школой.

— Задача, которая стоит перед городом при реализации программы реновации, — создание сбалансированной, качественной городской среды. Это означает, что новые кварталы будут обеспечены необходимым количеством объектов социального назначения, — добавил глава департамента.

Он уточнил, что в настоящее время по программе реновации в стадии строительства и проектирования в Центральном округе столицы находятся 11 домов общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Во всем округе подобрали 12 стартовых площадок для строительства.

До этого Сергей Левкин рассказал, что новую территорию внесли в список стартовых площадок реновации в Лианозове.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.