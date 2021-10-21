«Брал взаймы»: друг Грачевского требует 18 миллионов рублей с его родственников

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Нынешний владелец «Ералаша» решил потребовать с вдовы и детей умершего Бориса Грачевского деньги, которые тот брал в долг у компании. К его вдове Екатерине Белоцерковской поступили два иска.

— Это иски о взыскании задолженности. Согласно договорам, заключенным между истцом (совладелец киножурнала — друг Грачевского Аркадий Григорян) и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты, — прокомментировали изданию Starhit в Мещанском суде.

После смерти Грачевского от COVID-19 между его родственниками развернулась нешуточная борьба за наследство. О себе заявила и первая супруга Бориса Юрьевича — Галина, с которой он расстался больше десяти лет назад. Женщина обратилась в суд и хочет, чтобы ей выделили «супружескую долю» в «Ералаше» — 10 миллионов рублей. Среди прямых наследников режиссера также годовалый сын Филипп, девятилетняя дочь Василиса от прошлого брака с Анной Грачевской. А также старшие дети — Максим и Ксения.

Заседания по этим делам пройдут 29 октября и 18 ноября. Адвокат Белоцерковской поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

— Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошел (он составляет три года после развода — прим. «ВМ»), — заключил Евгений Бранецкий.

Ранее вдова режиссера Бориса Грачевского объяснила, почему отказалась от его фамилии. Женщина отметила, что в их романе было много сложностей.

Советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Ему был 71 год. Причиной смерти режиссера стал коронавирус.